Projection du film Et si on osait rue des écoles Souraïde

rue des écoles Salle des fêtes Souraïde Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-15

2025-11-15

C’est l’histoire d’un projet un peu fou l’enregistrement d’une nouvelle version de Bella Ciao. Au cœur du projet, le Centre Hospitalier des Pyrénées. Le but était de proposer à toutes les personnes volontaires fréquentant le CHP (patients, professionnels de santé, personnel administratif, garagistes, jardiniers, enfants, adolescents) une place dans le clip vidéo. Une chorale de 45 personnes a été créée, et c’est donc en tout 179 personnes qui ont participé à cette belle aventure. Nous avons également ouvert le projet à des artistes professionnels (Musiciens membres du Funky style brass de Toulouse, de Cartoon machine de Montpellier, Palmire Lazzaro de Marseille) et aux jeunes élèves du Camino de Pau.

Lors de cette soirée vous pourrez voir le film du tournage de ce clip.

Restauration et buvette. .

