Projection du film « Faire chemin » Maison de Fer Poissy dimanche 21 septembre 2025.

Projection du film « Faire chemin » Dimanche 21 septembre, 13h00 Maison de Fer Yvelines

Projection en continu

Début : 2025-09-21T13:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T13:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Par la marche, la photographie argentique et l’écriture, les élèves de plusieurs classes du Lycée Adrienne Bolland ont, pendant l’année 2022-2023, constitué un inventaire du quotidien. Des rails de l’ancienne grande ceinture à la collégiale, de la forêt domaniale au pied de l’usine automobile, du quartier Saint-Exupéry à celui de Rouget-de-l’Isle en plein chantier, des berges de la Seine aux abords de l’autoroute A14, leurs travaux constituent une archive sensible d’une ville en transformation. Venez découvrir une pluralité de regards sur un territoire en commun : Poissy.

Maison de Fer 2 ter allée des Glaieuls 78300 Poissy Poissy 78300 Yvelines Île-de-France

Projection

Ministère de la Culture