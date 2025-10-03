Projection du film « Faire une mini-forêt » d’Angelina Lee Aiffres
Rue de la Baraudrie Aiffres Deux-Sèvres
Tarif : – –
Début : 2025-10-03
fin : 2025-10-03
2025-10-03
Nous vous invitons à la projection du film/documentaire » Faire une mini-forêt » d’Angelina Lee, en vue de la création prochaine d’une micro-forêt à Aiffres. .
Rue de la Baraudrie Aiffres 79230 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 83 44 09 balanin.torchepot@gmail.com
