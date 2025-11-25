Projection du film Femme de mère en fille de Valérie Guillaudot Archives départementales Marseille 3e Arrondissement

Mardi 25 novembre 2025 de 19h à 21h. Archives départementales 18 Rue Mirès Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Projection dans le cadre du 20e Festival Films Femmes Méditerranée.

Projection du film « Femme de mère en fille » de Valérie Guillaudot en présence de la réalisatrice pour un échange à l’issue de la séance.









Le festival Films Femmes Méditerranée offre depuis 20 ans un parcours cinématographique à travers l’histoire des femmes permettant à un public varié de découvrir les oeuvres de réalisatrices des deux rives de la Méditerranée mais aussi de les rencontrer et d’échanger avec elles lors de projections, tables rondes, leçons de cinéma ou rétrospectives où elles présentent leur démarche.







Rendez-vous de l’automne unique en Europe, ces rencontres cinématographiques croisent cinéma au féminin et cinéma du Sud. La sélection met en lumière la diversité et l’audace de réalisatrices d’une trentaine de pays. Les Archives départementales ont le plaisir d’accueillir cette année l’une de ces soirées qui clôturera aussi l’exposition L’histoire au féminin.









Programme détaillé à retrouver sur notre site internet.





Gratuit sur réservation dans la limite des places disponibles par email ou téléphone.



Suivez l’actualité du festival sur à reservations.archives@departement13.fr et au 04 13 31 82 00 .

Archives départementales 18 Rue Mirès Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Screening as part of the 20th Mediterranean Women’s Film Festival.

German :

Vorführung im Rahmen des 20. Festival Films Femmes Méditerranée.

Italiano :

Proiezione nell’ambito del 20° Festival del Cinema Femminile del Mediterraneo.

Espanol :

Proyección en el marco del 20º Festival de Cine Mediterráneo de Mujeres.

