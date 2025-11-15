Projection du film Femmes afghanes Dun-les-Places

Salle des fêtes de Dun-les-Places Dun-les-Places Nièvre

Gratuit

Début : 2025-11-15 18:00:00

Un film de Samilullah Jahesh La Baraque TV (35 min)

En présence du réalisateur, journaliste afghan exilé au Creusot. .

