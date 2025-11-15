Projection du film Femmes afghanes Dun-les-Places
Projection du film Femmes afghanes
Salle des fêtes de Dun-les-Places Dun-les-Places Nièvre
Gratuit
Début : 2025-11-15 18:00:00
fin : 2025-11-15
2025-11-15
Un film de Samilullah Jahesh La Baraque TV (35 min)
En présence du réalisateur, journaliste afghan exilé au Creusot. .
Salle des fêtes de Dun-les-Places Dun-les-Places 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
