Projection du film « Flow » Salle des Renards Le Conquet
Salle des Renards Pointe des Renards Le Conquet Finistère
Début : 2025-10-23 14:30:00
fin : 2025-10-23 16:00:00
2025-10-23
La bibliothèque organise la projection du film d’animation « Flow » ainsi qu’une rencontre avec Gurwall Coïc-Gallas, ingénieur du son pour ce film primé aux Césars et aux Oscars.
A partir de 8 ans.
Gratuit, sur réservation auprès de la bibliothèque. .
Salle des Renards Pointe des Renards Le Conquet 29217 Finistère Bretagne +33 2 98 89 19 38
