Projection du film « Flow » Salle des Renards Le Conquet

Projection du film « Flow » Salle des Renards Le Conquet jeudi 23 octobre 2025.

Projection du film « Flow »

Salle des Renards Pointe des Renards Le Conquet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-23 14:30:00

fin : 2025-10-23 16:00:00

Date(s) :

2025-10-23

La bibliothèque organise la projection du film d’animation « Flow » ainsi qu’une rencontre avec Gurwall Coïc-Gallas, ingénieur du son pour ce film primé aux Césars et aux Oscars.

A partir de 8 ans.

Gratuit, sur réservation auprès de la bibliothèque. .

Salle des Renards Pointe des Renards Le Conquet 29217 Finistère Bretagne +33 2 98 89 19 38

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Projection du film « Flow » Le Conquet a été mis à jour le 2025-09-16 par OT IROISE BRETAGNE