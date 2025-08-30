Projection du film « Flow » Terre Terre Paris

Projection du film « Flow » Terre Terre Paris samedi 30 août 2025.

Au programme

de la soirée

18h – Visite guidée de la ferme urbaine Terre Terre (La SAUGE)

19h30 – Buffet participatif (tendance bio végétarien) : Venez avec ce que vous pouvez, mangez ce que vous voulez ! Restauration et buvette payantes également disponibles sur place.

20h30 – Film

FLOW

Gints Zilbalodis / 2024 / 85 min

Alors qu’il vivait tranquillement à la maison, un chat se réveille dans un univers envahi par l’eau où toute vie humaine semble avoir disparu. Il trouve refuge sur un bateau avec d’autres animaux.

Mais s’entendre avec eux s’avère un défi encore plus grand que de surmonter sa peur de l’eau ! Tous doivent désormais apprendre à dépasser leurs différences et à s’adapter à ce nouveau monde sauvage…

César et Oscar 2025 du meilleur long métrage d’animation

Prix du jury et du public au Festival international du film d’animation d’Annecy 2024

Dans le cadre du festival Ciné-Jardins 2025, la fabrique documentaire vous invite à la projection en plein air du film « Flow » de Gints Zilbalodis.

Le samedi 30 août 2025

de 18h00 à 23h30

gratuit Tout public.

Terre Terre 223, boulevard Félix Faure 93300 M°12 : Mairie d’AubervilliersParis

https://cine-jardins.fr/samedi-30-08/ contact@lafabriquedocumentaire.fr https://www.facebook.com/cinejardinsparis/ https://www.facebook.com/cinejardinsparis/