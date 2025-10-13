Projection du film « Gadjo, Un voyage dans l’Europe yéniche » à la médiathèque Matéo Maximoff Médiathèque Matéo Maximoff Paris

Projection du film « Gadjo, Un voyage dans l’Europe yéniche » à la médiathèque Matéo Maximoff Médiathèque Matéo Maximoff Paris lundi 13 octobre 2025.

Synopsis : Invitée par un ami

mystérieux, une équipe de tournage entreprend un voyage à travers une Europe

yéniche cachée, qui s’étend des faubourgs poussiéreux de Savoie aux forêts de

Carinthie. Raconté par des voix jeunes et âgées, un panorama kaléidoscopique de

la vie yéniche se déploie. Un lien invisible unit ces personnes : ce sont les

blessures profondes du passé, mais aussi leur amour de la liberté.

Retrouvez

la bande-annonce sur le site du film

La Fnasat-Gens du voyage vous invite à la médiathèque Matéo Maximoff, le lundi 13 octobre 2025 à 19h00, pour une projection du film « Gadjo, Un voyage dans l’Europe yéniche », réalisé par Andreas Müller, Simon Guy Fässler et Marcel Bächtiger. En présence de l’équipe du film.

Le lundi 13 octobre 2025

de 19h00 à 22h00

gratuit sous condition

Inscription gratuite mais réservation par mail indispensable à l’adresse suivante : documentation@fnasat.asso.fr

Public jeunes et adultes.

Médiathèque Matéo Maximoff 59 rue de l’Ourcq 75019 La médiathèque est située au fond de la cour intérieure, dans laquelle on entre par la petite porte située à gauche du grand portailParis

+33140351217 documentation@fnasat.asso.fr https://www.facebook.com/share/17h6KWca8e/ https://www.facebook.com/share/17h6KWca8e/