Projection du film : « Gestes en lumière » 20 et 21 septembre Musée de la lutherie et de l’archèterie françaises Vosges

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Depuis 2023, la compagnie L’Aéronef est en résidence au musée de Mirecourt et s’intéresse aux gestes. Au fil de la résidence, Anne Marion, chorégraphe et danseuse, a filmé, analysé, repris, détourné, amplifié, sublimé et mis en scène une multitude de gestes collectés auprès des habitants du territoire. Tous ces gestes constituent à la fois un album immatériel et un matériau artistique dont la compagnie s’inspire au fil de ses créations.

Découvrez Gestes en lumières, un film inédit qui immortalise une performance menée en février 2025 avec seize danseurs amateurs, où chaque geste est sublimé par la lumière…

Musée de la lutherie et de l’archèterie françaises Cours Stanislas, 88500 Mirecourt Mirecourt 88500 Vosges Grand Est 03 29 37 81 59 https://musee-lutherie-mirecourt.fr https://www.museesgrandest.org/les-musees/musee-de-la-lutherie-et-de-larcheterie-francaises;https://www.facebook.com/museelutheriemirecourt À l’origine, le musée municipal était installé à l’hôtel de ville. Il a été inauguré à l’occasion de la Sainte-Cécile, le 24 novembre 1973. Il est désormais situé dans un ancien séchoir à bois de lutherie, sur le cours Stanislas, au bord du Madon. La collection instrumentale comporte 321 objets, représentant trois siècles de production artisanale. Les instruments à cordes frottées ou pincées, pour la plupart, ont été réalisés artisanalement par des luthiers et des archetiers installés à Mirecourt ou originaires de la ville. Le musée conserve également des instruments à cordes réalisés dans les grandes fabriques de l’époque, ainsi qu’un fonds socio-technique. Des archives d’entreprises (facturiers, étiquettes, catalogues, bois d’impression pour les catalogues, etc.) complètent cet ensemble.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Compagnie l’aéronef. Valentin Bergiron