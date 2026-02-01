Projection du film Goëmons + DJ Set La Maison de la Fontaine Brest

Projection du film Goëmons + DJ Set

La Maison de la Fontaine 18 Rue de l’Église Brest Finistère

Début : 2026-02-21 14:15:00

fin : 2026-02-21

2026-02-21

L’artiste Marie SIZORN nous propose de découvrir le film qui fait résonance avec son œuvre Portrait en érosion installé eu 2e étage.

GOËMONS (1946) de la réalisatrice Yannick BELLON

Dans une ferme austère située sur l’île de Béniguet, au large de la pointe du Finistère, vit un couple avec une petite fille et huit ouvriers agricoles engagés à l’année pour récolter le goémon noir, riche en iode. Yannick Bellon, alors jeune réalisatrice de 24 ans, fait trois voyages entre 1945 et 1947 pour filmer l’âpreté de leur travail.

Le film sera suivi d’un temps d’échanges.

DJ SET avec le collectif MESSAGE POSITIF à partir de 15h30

Information partique Sur inscription .

La Maison de la Fontaine 18 Rue de l’Église Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 00 87 30

