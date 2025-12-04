Projection du film grec Nos années sauvages Cinema Grand Ecran Vichy Centre commercial des Quatre chemins Vichy
Projection du film grec Nos années sauvages
Cinema Grand Ecran Vichy Centre commercial des Quatre chemins 35 rue Lucas Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR
Tarif réduit
adhérent de l’association
Début : 2025-12-04 20:30:00
fin : 2025-12-04 22:00:00
2025-12-04
Le film Nos Années sauvages de Vasilis Koketos a été présenté à la Berlinale 2025. Il s’agit d’une séance spéciale, organisée par le Cinéma grand Ecran de Vichy en partenariat avec l’Association Les amis de la Grèce à Vichy.
English :
Vasilis Koketos’ film Nos Années sauvages (Our Wild Years) was presented at Berlinale 2025. This was a special screening, organized by the Cinéma grand Ecran de Vichy in partnership with the Association Les amis de la Grèce à Vichy.
German :
Der Film Nos Années sauvages von Vasilis Koketos wurde bei der Berlinale 2025 gezeigt. Es handelte sich um eine Sondervorstellung, die vom Cinéma grand Ecran de Vichy in Zusammenarbeit mit dem Verein Les amis de la Grèce à Vichy organisiert wurde.
Italiano :
Il film Nos Années sauvages di Vasilis Koketos è stato presentato alla Berlinale 2025. Si è trattato di una proiezione speciale organizzata dal Cinéma grand Ecran de Vichy in collaborazione con l’Associazione Les amis de la Grèce à Vichy.
Espanol :
La película Nos Années sauvages , de Vasilis Koketos, se presentó en la Berlinale 2025. Fue una proyección especial organizada por el Cinéma grand Ecran de Vichy en colaboración con la Asociación Les amis de la Grèce à Vichy.
