Ce film est un coup de cœur de Dana Lixenberg.

Albert et David Maysles filment ici l’histoire d’Edith Bouvier Beale et de sa fille, vivant recluses et isolées dans leur vaste maison d’East Hampton. Toutes deux appartenaient à la haute société américaine. Jadis artistes mondaines aux succès incertains, elles font partie de la famille de Jacqueline Kennedy-Onassis. Déchues, menacées d’expulsion et vivant dans le dénuement et l’insalubrité, elles s’exposent pourtant en toute transparence aux deux réalisateurs, pionniers du cinéma direct.

Ce mouvement cinématographique, dont les préceptes sont la non-scénarisation et la fidélité au réel, ne dit pourtant pas tout de l’approche des auteurs. Ici ils ne se font pas complètement oublier, et échangent parfois à voix haute avec les deux femmes. Le film débute d’ailleurs par une photographie d’eux deux.

Les cinéastes établissent un rapport empathique, un lien long avec leur sujet, dont ils partagent la vie. La question est donc aussi celle de la place de l’auteur documentaire, de sa juste distance avec le sujet. Comme Dana Lixenberg, les frères Maysles ont choisi la proximité.

En écho à l’exposition « Dana Lixenberg — American Images », la MEP vous invite à la projection du film Grey Gardens réalisé par Albert et David Maysles.

Le jeudi 26 mars 2026

de 19h00 à 21h00

Maison Européenne de la Photographie 5 rue de fourcy 75004 Paris

