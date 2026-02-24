Projection du film Guyane une pépite en Amazonie Auditorium du collège Jean Monnet Broons

Projection du film Guyane une pépite en Amazonie

Auditorium du collège Jean Monnet 15 Route de Lamballe Broons Côtes-d’Armor

Un film du Cercle des Voyageurs, en partenariat avec l’OISCL

Yohann Brichet nous emmène à pied, en avion, en 4X4 ou en pirogue dans cette région lointaine d’Outre-Mer. Embarquez pour un périple historique, culturel et touristique au coeur de l’immense forêt équatoriale un écosystème aux nombreuses facettes, lieu de vie des amérindiens, territoire préservé et unique au monde. En présence du réalisateur.

A partir de 12 ans

Sur inscription .

