Le photographe américain RaMell Ross signe ici son premier film. Tyler Mitchell dit y avoir été profondément inspiré par la poésie qui se dégage du quotidien de la communauté afro-américaine de Hale County.

Loin des stéréotypes, le film se déploie comme une suite de tableaux : une mosaïque de sons et d’images en montage croisé, où chaque fragment compose une vision sensible et fragmentaire du réel. RaMell Ross nous invite à porter un regard empathique sur plusieurs personnages que l’on retrouve tout au long du film, comme si l’on partageait un moment de vie à leurs côtés.

De nombreuses séquences sont cependant traversées par une inquiétude diffuse, une forme de distance silencieuse, comme ce plan fixe d’un vestiaire de terrain de basket sur lequel la caméra s’attarde jusqu’à l’étrangeté. Ce tableau calme, contemplatif, presque introspectif, ouvre à la fois une méditation et une réflexion sur la réappropriation de l’identité noire américaine.

Ce chemin est notamment souligné par une séquence citant un film de 1913, où l’on aperçoit l’acteur noir Bert Williams, grimé en blackface, observant le quotidien de 2018 — un dialogue troublant entre passé et présent, entre représentation imposée et image réinventée par celles et ceux qui se la réapproprient.

En résonance avec le travail de Tyler Mitchell, « Wish This Was Real », la MEP vous invite à la découverte du film Hale County This Morning, This Evening.

Le jeudi 06 novembre 2025

de 19h00 à 20h30

payant

Entrée dans la limite des places disponibles, réservation conseillée mais pas obligatoire.

Le billet pour l’événement donne également accès aux expositions.

De 0 à 14€.

Tout public.

Maison Européenne de la Photographie 5 rue de fourcy 75004 Paris

https://www.mep-fr.org/event/projection-du-film-hale-county-this-morning-this-evening-de-ramell-ross/