Projection du film Harry Potter Le Palais-sur-Vienne vendredi 17 octobre 2025.

Palais -sur-vienne Le Palais-sur-Vienne Haute-Vienne

Début : 2025-10-17

fin : 2025-10-17

2025-10-17

Pour passer des vacances magiques, la Ville du Palais sur Vienne propose des activités gratuites autour de la magie et du frisson d’Halloween ! Un programme pour toute la famille à découvrir.

Petrificus Totalus, Wingardium Leviosa, Stupéfix et de nombreuses autre formules magiques seront à découvrir lors de la projection du film Harry Potter à l’école des sorciers.

Réservation par mail ou par téléphone. .

Palais -sur-vienne Le Palais-sur-Vienne 87410 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 37 01 35 bm@Iepalaissurvienne.fr

