Projection du film Heidi et le lynx des montagnes Wingen-sur-Moder

Projection du film Heidi et le lynx des montagnes

29 route de Zittersheim Wingen-sur-Moder Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-01-11 17:00:00

fin : 2026-01-11

Date(s) :

2026-01-11

Heidi vit avec son grand-père dans un chalet à la montagne. Mais tout bascule lorsqu’elle trouve un bébé lynx blessé et décide de le soigner. Le jeune animal a désespérément besoin de retrouver sa famille vers les sommets ! À l’insu de son grand-père, Heidi et Peter décident de sauver leur nouveau compagnon. Les choses se compliquent lorsqu’un homme d’affaires cupide, Schnaittinger, veut construire une grande scierie en montagne et pose des pièges aux lynx. Il faut maintenant protéger non seulement le lynx et sa famille, mais aussi le village et la nature qu’ils aiment tant ! .

29 route de Zittersheim Wingen-sur-Moder 67290 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 89 70 56 mjc.wingensurmoder@sfr.fr

English :

Film screening: Heidi and the mountain lynx. Heidi and Peter try to save a baby lynx, while protecting the village and nature from Schnaittinger’s plans.

