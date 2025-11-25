PROJECTION DU FILM -HERE I GO Taverne de l’Aiga Pied-de-Borne

PROJECTION DU FILM -HERE I GO

Taverne de l’Aiga Les Rivières Pied-de-Borne Lozère

Début : 2025-11-25 20:00:00

2025-11-25

Diffusion du film Here I go de Jaan Stevens

Ruben a 17 ans et souhaite échapper à la pression familiale. Il se rend volontairement à Albezon, une ferme isolée dans les Cévennes au sud du massif central. Il y loge et y travaille pendant deux mois chez Sam et Emmy et leurs deux enfants, une famille d’accueil belge. Ruben peut y vivre et rester fidèle à lui-même apparemment fermé et distant. Cela lui permet de réfléchir et de se frayer un chemin à travers son passé difficile.

– film Néerlandais traduit en sous titrée en Français

– entrée libre .

Taverne de l’Aiga Les Rivières Pied-de-Borne 48800 Lozère Occitanie +33 9 79 43 62 95

English :

Broadcast of the film Here I go by Jaan Stevens

Ruben is 17 and wants to escape family pressure. He voluntarily goes to Albezon, an isolated farm in the Cévennes, south of the Massif Central…

– dutch film with French subtitles

– free admission

German :

Ausstrahlung des Films Here I go von Jaan Stevens

Ruben ist 17 Jahre alt und möchte dem Druck seiner Familie entfliehen. Er begibt sich freiwillig nach Albezon, einem abgelegenen Bauernhof in den Cevennen südlich des Zentralmassivs…

– niederländischer Film mit französischen Untertiteln übersetzt

– freier Eintritt

Italiano :

Proiezione del film Here I go di Jaan Stevens

Ruben ha 17 anni e vuole sfuggire alle pressioni della famiglia. Si reca volontariamente ad Albezon, una fattoria isolata nelle Cévennes, a sud del Massiccio Centrale…

– film olandese con sottotitoli in francese

– ingresso libero

Espanol :

Proyección de la película Here I go de Jaan Stevens

Rubén tiene 17 años y quiere escapar de la presión familiar. Se marcha voluntariamente a Albezon, una granja aislada en las Cevenas, al sur del Macizo Central…

– película neerlandesa con subtítulos en francés

– entrada gratuita

