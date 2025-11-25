PROJECTION DU FILM -HERE I GO Taverne de l’Aiga Pied-de-Borne
PROJECTION DU FILM -HERE I GO Taverne de l’Aiga Pied-de-Borne mardi 25 novembre 2025.
PROJECTION DU FILM -HERE I GO
Taverne de l’Aiga Les Rivières Pied-de-Borne Lozère
Début : 2025-11-25 20:00:00
fin : 2025-11-25
2025-11-25
Diffusion du film Here I go de Jaan Stevens
Ruben a 17 ans et souhaite échapper à la pression familiale. Il se rend volontairement à Albezon, une ferme isolée dans les Cévennes au sud du massif central. Il y loge et y travaille pendant deux mois chez Sam et Emmy et leurs deux enfants, une famille d’accueil belge. Ruben peut y vivre et rester fidèle à lui-même apparemment fermé et distant. Cela lui permet de réfléchir et de se frayer un chemin à travers son passé difficile.
– film Néerlandais traduit en sous titrée en Français
– entrée libre .
Taverne de l’Aiga Les Rivières Pied-de-Borne 48800 Lozère Occitanie +33 9 79 43 62 95
English :
Broadcast of the film Here I go by Jaan Stevens
Ruben is 17 and wants to escape family pressure. He voluntarily goes to Albezon, an isolated farm in the Cévennes, south of the Massif Central…
– dutch film with French subtitles
– free admission
German :
Ausstrahlung des Films Here I go von Jaan Stevens
Ruben ist 17 Jahre alt und möchte dem Druck seiner Familie entfliehen. Er begibt sich freiwillig nach Albezon, einem abgelegenen Bauernhof in den Cevennen südlich des Zentralmassivs…
– niederländischer Film mit französischen Untertiteln übersetzt
– freier Eintritt
Italiano :
Proiezione del film Here I go di Jaan Stevens
Ruben ha 17 anni e vuole sfuggire alle pressioni della famiglia. Si reca volontariamente ad Albezon, una fattoria isolata nelle Cévennes, a sud del Massiccio Centrale…
– film olandese con sottotitoli in francese
– ingresso libero
Espanol :
Proyección de la película Here I go de Jaan Stevens
Rubén tiene 17 años y quiere escapar de la presión familiar. Se marcha voluntariamente a Albezon, una granja aislada en las Cevenas, al sur del Macizo Central…
– película neerlandesa con subtítulos en francés
– entrada gratuita
