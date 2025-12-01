Projection du film Himalaya, entre Bhoutan et Myanmar Auditorium du collège Jean Monnet Broons

Projection du film Himalaya, entre Bhoutan et Myanmar Auditorium du collège Jean Monnet Broons dimanche 14 décembre 2025.

Projection du film Himalaya, entre Bhoutan et Myanmar

Auditorium du collège Jean Monnet 15 Route de Lamballe Broons Côtes-d’Armor

Début : 2025-12-14 16:00:00

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Projection du film de voyage et d’aventure Himalaya, entre Bhoutan et Myanmar, en présence du réalisateur Alain Woodey

En parcourant de nombreux itinéraires dans les vastes forêts tropicales humides, les vallées profondes et les hautes montagnes, vous allez découvrir la diversité de ce lieu, depuis la grande plaine du Brahmapoutre aux frontières de la région autonome du Tibet et du Myanmar.

Sur inscription .

Auditorium du collège Jean Monnet 15 Route de Lamballe Broons 22250 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 80 00 44

