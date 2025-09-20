Projection du film « Jean de Keraouël » Manoir de Keraouël Plounevez-Lochrist

Projection du film « Jean de Keraouël » Manoir de Keraouël Plounevez-Lochrist samedi 20 septembre 2025.

Projection du film « Jean de Keraouël » 20 et 21 septembre Manoir de Keraouël Finistère

20 places par séance

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Jean de Keraouël mémoires d’un siècle

Court métrage de 30 mn. Jean Léost, cultivateur à la ferme de Keraouël nous confie ses souvenirs depuis sa naissance à Kerlecun, son enfance à Keraouël, l’école à Saint-Vougay, le service militaire en Algérie, le retour à la ferme et le développement de celle-çi.

Sur le même site :

– Visite extérieure commentée du Manoir de Keraouël et incursion à l’intérieur [voir cet évènement]

– Visite commentée de la chapelle du XVII° siècle avec commentaire audio [voir cet évènement].

– Exposition de véhicules anciens par le CVA de Gouesnou le samedi, et par l’AVAP29 le dimanche, [voir cet évènement].

– Visite libre du parc, du lavoir.

Manoir de Keraouël Keraouël, Départementale 30, 29430 Plounevez-Lochrist Plounevez-Lochrist 29430 Finistère Bretagne +33 (0)6 21 02 61 74 http://www.keraouel.com/Keraouel/La_Grande_Histoire.html https://www.facebook.com/Keraouel/ [{« link »: « https://openagenda.com/fr/jep-2025-bretagne/events/visite-commentee-de-keraouel-un-manoir-du-leon »}, {« link »: « https://openagenda.com/fr/jep-2025-bretagne/events/visite-commentee-de-la-chapelle-domestique-sainte-anne-de-keraouel-xviie-siecle »}, {« link »: « https://openagenda.com/fr/jep-2025-bretagne/events/exposition-de-vehicules-anciens-9364000 »}] Manoir breton typique du haut Léon, datant du XVI° et XVII° siècle. Restauré une première fois au XIX°. Chapelle datée de 1677, avec un cadran solaire remarquable. Grand parc et jardin d’agrément. La chapelle a été entièrement restaurée en 2016. La tour du pavillon a été restaurée en 2019. accès en voiture, parkings disponibles sur place, accès handicapés

Journées européennes du patrimoine 2025

©️ Guy Dorsner