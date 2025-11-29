Projection du film Jean Dieuzaide, Itinérances d’une oeuvre dans le cadre du Mois du film documentaire

Salle des fêtes PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas Hautes-Pyrénées

Dans le cadre du mois du film documentaire, la commune de Pierrefitte-Nestalas vous propose la projection gratuite du film Jean Dieuzaide, Itinérances d’une œuvre en présence de l’association Photographie E.

De quoi parle le film ?

Dans l’atelier de Jean Dieuzaide (1921-2003), son fils Michel ouvre encore boîtes et tiroirs pour continuer l’archivage de l’œuvre de son père, même si la plus grande partie de l’immense fonds photographique que l’artiste a laissé a rejoint aujourd’hui les Archives municipales de Toulouse. Outre son fils, la richesse de cette œuvre nous est révélée par son épouse Jacqueline qui l’a toujours assisté, et bien d’autres collaborateurs.

Au fil des témoignages et à l’écoute des textes de Dieuzaide, ces itinérances d’une œuvre dessinent à juste titre le parcours singulier d’un photographe humaniste discret mais dont l’œuvre est foisonnante.

La projection sera suivie d’un moment d’échange avec l’association Photographie E et d’une collation apéritive.

English :

As part of Documentary Film Month, the commune of Pierrefitte-Nestalas invites you to a free screening of the film Jean Dieuzaide, Itinérances d’une ?uvre , in the presence of the association Photographie E.

What’s the film about?

In the studio of Jean Dieuzaide (1921-2003), his son Michel is still opening boxes and drawers to continue archiving his father’s work, even though most of the artist’s immense photographic collection has now been transferred to the Toulouse municipal archives. In addition to his son, the richness of this work is revealed by his wife Jacqueline, who always assisted him, and many other collaborators.

Through the testimonies and texts of Dieuzaide, this itinerary of a work rightly draws the singular path of a discreet humanist photographer whose work is abundant.

The screening will be followed by a discussion with the Photographie E association and an aperitif.

German :

Im Rahmen des Monats des Dokumentarfilms bietet Ihnen die Gemeinde Pierrefitte-Nestalas die kostenlose Vorführung des Films Jean Dieuzaide, Itinerances d’une ?uvre in Anwesenheit des Vereins Photographie E an.

Worum geht es in dem Film?

Im Atelier von Jean Dieuzaide (1921-2003) öffnet sein Sohn Michel noch immer Kisten und Schubladen, um das Werk seines Vaters weiter zu archivieren, auch wenn der größte Teil des riesigen Fotobestands, den der Künstler hinterlassen hat, heute in das Stadtarchiv von Toulouse eingezogen ist. Neben seinem Sohn wird uns der Reichtum dieses Werks auch von seiner Frau Jacqueline, die ihm stets zur Seite stand, und vielen anderen Mitarbeitern enthüllt.

Anhand der Aussagen und der Texte von Dieuzaide zeichnen diese Wanderungen eines Werkes zu Recht den einzigartigen Werdegang eines diskreten humanistischen Fotografen, dessen Werk jedoch sehr umfangreich ist.

Im Anschluss an die Vorführung besteht die Möglichkeit, sich mit dem Verein Photographie E auszutauschen und einen Aperitif zu sich zu nehmen.

Italiano :

Nell’ambito del Mese del Cinema Documentario, il comune di Pierrefitte-Nestalas propone la proiezione gratuita del film Jean Dieuzaide, Itinérances d’une ?uvre in presenza dell’associazione Photographie E.

Di cosa parla il film?

Nello studio di Jean Dieuzaide (1921-2003), il figlio Michel continua ad aprire scatole e cassetti per continuare ad archiviare il lavoro del padre, anche se la maggior parte dell’immensa collezione fotografica lasciata dall’artista è stata trasferita all’Archivio Municipale di Tolosa. Oltre al figlio, la ricchezza di questo lavoro ci viene rivelata dalla moglie Jacqueline, che lo ha sempre assistito, e da molti altri collaboratori.

Attraverso le testimonianze e i testi di Dieuzaide, questi itinerari di lavoro disegnano giustamente il singolare percorso di un fotografo umanista discreto ma il cui lavoro è abbondante.

La proiezione sarà seguita da un dibattito con l’associazione Photographie E e da un aperitivo.

Espanol :

En el marco del Mes del Cine Documental, el municipio de Pierrefitte-Nestalas ofrece una proyección gratuita de la película Jean Dieuzaide, Itinérances d’une ?uvre en presencia de la asociación Photographie E.

¿De qué trata la película?

En el estudio de Jean Dieuzaide (1921-2003), su hijo Michel sigue abriendo cajas y cajones para continuar archivando la obra de su padre, a pesar de que la mayor parte de la inmensa colección fotográfica legada por el artista ya ha sido transferida a los Archivos Municipales de Toulouse. Además de su hijo, nos revelan la riqueza de esta obra su esposa Jacqueline, que siempre le ayudó, y muchos otros colaboradores.

A través de los testimonios y textos de Dieuzaide, estos itinerarios de una obra dibujan con acierto la singular trayectoria de un fotógrafo humanista discreto pero cuya obra es abundante.

La proyección irá seguida de un coloquio con la asociación Photographie E y de un aperitivo.

