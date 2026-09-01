Informations pratiques

Saint-Denis-de-l’Hôtel

Projection du film Kerguelen, aux confins du monde

1 avenue de la Tête Verte Saint-Denis-de-l’Hôtel Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-09-17 20:00:00

fin : 2026-09-17 22:30:00

Date(s) :

2026-09-17

Kerguelen, Crozet, Tromelin, ces îles françaises du bout du monde suscitent rêveries et fantasmes. Quatre fois par an, seul un navire, le Marion Dufresne, quitte La Réunion pour déposer ou récupérer les rares élus qui s’y aventurent durant quelques semaines.

Emmanuel Lepage, auteur et dessinateur de bande-dessinée, réalise enfin son rêve. Dix ans après un premier voyage à bord du Marion Dufresne, il va pouvoir s’immerger dans le plus mythique des archipels Kerguelen. Le film documentaire sera suivi d’un échange avec Nicolas Hanuise, marin biologiste, qui navigue à bord du Marion Dufresne .

1 avenue de la Tête Verte Saint-Denis-de-l’Hôtel 45550 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 59 04 10 mediatheque@ville-saintdenisdelhotel.fr

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English :

Kerguelen, Crozet, Tromelin—these French islands at the ends of the earth spark daydreams and fantasies. Four times a year, a single ship, the Marion Dufresne, leaves Réunion to drop off or pick up the select few who venture there for a few weeks.

L’événement Projection du film Kerguelen, aux confins du monde Saint-Denis-de-l’Hôtel a été mis à jour le 2026-09-01 par OT VAL DE LOIRE ET FORET D’ORLEANS