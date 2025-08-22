Projection du film « La Belle Ville » Jardins familiaux Les Arpents Stains
Projection du film « La Belle Ville » Jardins familiaux Les Arpents Stains vendredi 22 août 2025.
Au programme
de la soirée
18:00 – Visite guidée des Jardins familiaux Les Arpents
19:30 – Buffet participatif
(apportez quelque chose à partager)
20:30 – Projection
LA BELLE VILLE
Manon Turina et François Marques
2023 / 85 min
Manon et François, deux jeunes professionnels peu convaincus par l’intérêt de leur travail, décident de comprendre comment mieux vivre avec leur environnement.
Pour ce faire, ils décident de partir pour un voyage inspirant aux quatre coins du monde, à la rencontre de celles et ceux qui inventent une ville en harmonie avec la nature. Une aventure toujours en cours, car on ne se défait pas en un jour d’une culture urbaine visant à protéger l’humain des autres espèces…
Dans le cadre du festival Ciné-Jardins 2025, la fabrique documentaire vous invite à la projection en plein air du film « La Belle Ville » de Manon Turina et François Marques.
Le vendredi 22 août 2025
de 18h00 à 23h30
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-08-22T21:00:00+02:00
fin : 2025-08-23T02:30:00+02:00
Date(s) : 2025-08-22T18:00:00+02:00_2025-08-22T23:30:00+02:00
Jardins familiaux Les Arpents Rue des Huleux 93240 ACCÈS : Porte de la Chapelle puis bus 252 arrêt « L’Avenir »Stains
https://cine-jardins.fr/vendredi-22-08/ contact@lafabriquedocumentaire.fr https://www.facebook.com/cinejardinsparis/