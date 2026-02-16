Projection du film La boite à chaussures de Gérard Hervé Saint-Florent-le-Vieil Mauges-sur-Loire

Projection du film La boite à chaussures de Gérard Hervé

Saint-Florent-le-Vieil Rue Charles de Renneville Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Début : 2026-03-14 14:00:00

fin : 2026-03-14

2026-03-14

L’association Vignes et Patrimoine du Mont Glonne vous propose la rediffusion du film La boite à chaussures de Gérard Hervé, le samedi 14 mars à 14h au Ciné Glonne à Saint-Florent-le-Vieil

Saint-Florent-le-Vieil de 1954 à 1965 et de 1979 à 1991.

Collection inédite d’archives cinématographiques.

