Projection du film « La Boucane » de Jean Gaumy Samedi 20 septembre, 14h00 Boucane du grand quai Seine-Maritime

En continu.

2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Projection en continu du film LA BOUCANE, réalisé par Jean Gaumy en 1985. Durée 37 min.

« Photographe de renom (prix Nadar en 2002 et en 2010), membre de l’agence Magnum et élu à l’Académie des Beaux-Arts de l’Institut de France, Jean Gaumy photographie en 1972 des femmes d’un atelier de « filetières » à Fécamp dans une « boucane », une conserverie de poisson. Dix ans plus tard, il leur montre les clichés et décide de réaliser son premier film avec elles. Des liens forts s’établissent entre ces femmes de tout âge autour de ce travail pénible et usant : elles parlent d’elles-mêmes, de leur vie, en toute intimité et une grande complicité s’installe entre elles » Editions Montparnasse, disponible en DVD. Avec l’aimable autorisation du réalisateur.

Boucane du grand quai 16 grand quai, 76400 Fécamp Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie

Journées européennes du patrimoine 2025

