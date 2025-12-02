Projection du film La femme la plus riche du monde de Thierry Klifa Salle du Foyer Rural Nanton

Projection du film La femme la plus riche du monde de Thierry Klifa

Salle du Foyer Rural Rue Saint-Hubert Nanton Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10 20:30:00

fin : 2026-01-10

Date(s) :

2026-01-10

La femme la plus riche du monde sa beauté, son intelligence, son pouvoir. Un écrivain photographe son ambition, son insolence, sa folie. Le coup de foudre qui les emporte. Une héritière méfiante qui se bat pour être aimée. Un majordome aux aguets qui en sait plus qu’il ne dit. Des secrets de famille. Des donations astronomiques. Une guerre où tous les coups sont permis. .

Salle du Foyer Rural Rue Saint-Hubert Nanton 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 21 29 35 01

English : Projection du film La femme la plus riche du monde de Thierry Klifa

L’événement Projection du film La femme la plus riche du monde de Thierry Klifa Nanton a été mis à jour le 2025-12-02 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne