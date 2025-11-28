Projection du film La ferme à Gégé par Gégé Salle de convivialité Saint-Jean-le-Thomas

Projection du film La ferme à Gégé par Gégé

Salle de convivialité 56, rue du Général de Gaulle Saint-Jean-le-Thomas Manche

Gérard Coutance dit gégé , vit depuis 3 générations en fermage dans le bocage normand.

Dans les années 90, totalement endetté, il transforme son exploitation en un lieu d’accueil pour enfants. La ferme à Gégé devient un lieu unique d’accueil en France.

Aujourd’hui, en l’absence de successeur et menacée d’expulsion, la ferme à Gégé risque de disparaitre et avec elle un regard si particulier sur la pédagogie et la culture populaire.

Projection proposée par les amis de la bibliothèque de Saint-Jean-Le-Thomas en présence de Gégé. .

