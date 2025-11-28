Projection du film La ferme à Gégé par Gégé Salle de convivialité Saint-Jean-le-Thomas
Projection du film La ferme à Gégé par Gégé Salle de convivialité Saint-Jean-le-Thomas vendredi 28 novembre 2025.
Projection du film La ferme à Gégé par Gégé
Salle de convivialité 56, rue du Général de Gaulle Saint-Jean-le-Thomas Manche
Tarif : – –
Date : vendredi 28 novembre 2025
Début : 20:00:00
fin : 22:00:00
Date(s) :
2025-11-28
Gérard Coutance dit gégé , vit depuis 3 générations en fermage dans le bocage normand.
Dans les années 90, totalement endetté, il transforme son exploitation en un lieu d’accueil pour enfants. La ferme à Gégé devient un lieu unique d’accueil en France.
Aujourd’hui, en l’absence de successeur et menacée d’expulsion, la ferme à Gégé risque de disparaitre et avec elle un regard si particulier sur la pédagogie et la culture populaire.
Projection proposée par les amis de la bibliothèque de Saint-Jean-Le-Thomas en présence de Gégé. .
Salle de convivialité 56, rue du Général de Gaulle Saint-Jean-le-Thomas 50530 Manche Normandie +33 6 81 83 50 65 guyarbion@gmail.com
