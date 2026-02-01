Projection du film La loutre en toute intimité

Vicq-sur-Nahon Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-02-13 19:30:00

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

Film de Ronan Fournier-Christo et Stéphane Raimond.

Ce documentaire dévoile la vie secrète d’un animal fascinant la Loutre d’Europe. Découvrez des comportements filmés pour la première fois en France, dans son milieu naturel ! Protégée depuis 1972, la Loutre d’Europe est aujourd’hui en pleine reconquête du territoire qu’elle occupait jadis. Ce mustélidé étant devenu principalement nocturne, il n’est que très rarement observé. Pourtant, son mode de vie, ses aptitudes physiques et son intelligence méritent l’admiration. La réalisation de ce film s’est déroulée sur plusieurs années, a nécessité plus de mille heures d’affûts et l’utilisation de dix caméras. Il fallait bien cela pour saisir des scènes d’interactions entre mâles et femelles, la pêche des loutres sous l’eau, ou les jeux endiablés des petits loutrons… .

Vicq-sur-Nahon 36600 Indre Centre-Val de Loire lesateliersdunahon@gmail.com

English :

Film by Ronan Fournier-Christo and Stéphane Raimond.

