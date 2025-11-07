Projection du film « La mission des Grands Plateaux » M128 – Missions Etrangères de Paris Paris
Projection du film « La mission des Grands Plateaux » M128 – Missions Etrangères de Paris Paris vendredi 7 novembre 2025.
Missionnaire MEP au Vietnam, le P. Christian Simonnet se forme très jeune à la photographie et aux techniques cinématographiques, au point d’être nommé par ses supérieurs directeur du service d’information audiovisuelles des MEP. Actif dans la région de Kontum de 1957 à 1959, il y tourne ces images exceptionnelles par leur rareté: le propos de son film est de documenter les cultures des ethnies « montagnardes » de cette région des plateaux du Centre-Vietnam. Majoritairement prises chez les Bahnars, ces vues laissent aussi une place aux Jörai et à d’autres ethnies. La bande sonore fait entendre les musiques et épopées orales propres à ces populations proto-indochinoises.
Projection du film du P. Simonnet, « La mission des Grands Plateaux », et d’autres films d’archives inédits
Suivie d’une discussion à 4 voix sur la situation actuelle, en présence de :
Mme Nguyen Dang Anh Minh, docteure en histoire, ethno-historienne
Pierre PHAM Huu Cuong, prêtre du diocèse de Kontum, étudiant en ethnologie
Joseph Nguyen Xuan Phong, prêtre du diocèse de Kontum, spécialiste de la liturgie de ces minorités
Mme Marie-Alpais Dumoulin, commissaire de l’exposition
Soirée proposée dans le cadre de l’exposition : « Au plus près des plus loin, Jacques DOURNES. Missionnaire-ethnologue sur les Hauts-plateaux du Vietnam »
Soirée dédiée aux minorités ethniques des Hauts-Plateaux : culture, foi et écologie, hier et aujourd’hui
« La mission des Grands Plateaux »
Réalisation Père Christian Simonnet, 1959
Le vendredi 07 novembre 2025
de 19h30 à 20h30
gratuit Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-11-07T20:30:00+01:00
fin : 2025-11-07T21:30:00+01:00
Date(s) : 2025-11-07T19:30:00+02:00_2025-11-07T20:30:00+02:00
M128 – Missions Etrangères de Paris 128, rue du Bac 75007 Paris