Projection du film La nuit des 9 errants Neuvy

Projection du film La nuit des 9 errants

Salle polyvalente Neuvy Allier

Début : 2026-04-24 20:00:00

fin : 2026-04-24

2026-04-24

A l’occasion des 20 ans de la fete du livre le film réalisé d’après l’œuvre d’Albert Bonneau La nuit des 9 errants .

Film tourné à Lusigny grâce à la caméra moulinoise, les amis d’albert bonneau et la nouvelle rampe.

Salle polyvalente Neuvy 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 44 58 41

English :

To mark the 20th anniversary of the book festival, we’re releasing a film based on Albert Bonneau’s La nuit des 9 errants .

Filmed in Lusigny thanks to the camera moulinoise, friends of albert bonneau and the new ramp.

