Projection du film La nuit des 9 errants Neuvy
Projection du film La nuit des 9 errants
Salle polyvalente Neuvy Allier
Début : 2026-04-24 20:00:00
2026-04-24
A l’occasion des 20 ans de la fete du livre le film réalisé d’après l’œuvre d’Albert Bonneau La nuit des 9 errants .
Film tourné à Lusigny grâce à la caméra moulinoise, les amis d’albert bonneau et la nouvelle rampe.
Salle polyvalente Neuvy 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 44 58 41
English :
To mark the 20th anniversary of the book festival, we’re releasing a film based on Albert Bonneau’s La nuit des 9 errants .
Filmed in Lusigny thanks to the camera moulinoise, friends of albert bonneau and the new ramp.
