Projection du film La nuit des neuf errants Salle Henri Baron Neuilly-le-Réal

Projection du film La nuit des neuf errants

Salle Henri Baron Place du champ de foire Neuilly-le-Réal Allier

Début : 2026-02-28 15:00:00

fin : 2026-02-28 17:00:00

2026-02-28

NHD (Neuilly Hier et Demain) organise une projection du film La nuit des neuf errants adapté du roman éponyme d’Albert Bonneau (1898 1967), auteur Bourbonnais.

Salle Henri Baron Place du champ de foire Neuilly-le-Réal 03340 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 32 90 20 neuillyhieretdemain@gmail.com

English :

NHD (Neuilly Hier et Demain) is organizing a screening of the film La nuit des neuf errants , adapted from the novel of the same name by Bourbonnais author Albert Bonneau (1898 ? 1967).

