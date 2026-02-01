Projection du film La nuit des neuf errants Salle Henri Baron Neuilly-le-Réal
Projection du film La nuit des neuf errants
Salle Henri Baron Place du champ de foire Neuilly-le-Réal Allier
Début : 2026-02-28 15:00:00
fin : 2026-02-28 17:00:00
2026-02-28
NHD (Neuilly Hier et Demain) organise une projection du film La nuit des neuf errants adapté du roman éponyme d’Albert Bonneau (1898 1967), auteur Bourbonnais.
Salle Henri Baron Place du champ de foire Neuilly-le-Réal 03340 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 32 90 20 neuillyhieretdemain@gmail.com
NHD (Neuilly Hier et Demain) is organizing a screening of the film La nuit des neuf errants , adapted from the novel of the same name by Bourbonnais author Albert Bonneau (1898 ? 1967).
