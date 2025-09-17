Projection du film « la théorie du boxeur » Le Talus Marseille 12e Arrondissement

Rendez-vous pour la projection du film documentaire La Théorie du Boxeur de Nathanaël Coste, suivie d’un temps d’échanges autour des sujets d’agricultures, eau et alimentation.



20h15 Projection du film documentaire « La Théorie du Boxeur »



Après l’aventure citoyenne du film En Quête de Sens , Nathanaël Coste revient avec un nouveau documentaire produit par Kamea Meah Films.

Vagues de chaleur, sécheresses, gels tardifs, le climat se dérègle et notre agriculture doit bifurquer… Oui, mais vers où ? Nathanaël Coste, géographe de formation, enquête dans la vallée de la Drôme, chez des agriculteurs bio et conventionnels pour qui le temps de l’adaptation a déjà commencé. Sur le terrain, les approches diffèrent, qu’elles reposent sur les technologies, les stockages d’eau, la gestion des sols ou l’agroécologie.

A partir de témoignages d’agriculteur-ice-s, de chercheur-euse-s ou de technicien.ne.s, cette enquête questionne la résilience alimentaire d’un territoire comme la vallée de la Drôme, mais aussi le devenir de notre système agroalimentaire.

D’ici 10 ans, 50% des fermes auront changé de main.

« La Théorie du Boxeur » nous invite à réfléchir collectivement aux filières agricoles de demain, au partage de l’eau, à la place de la viande dans nos assiettes, à la préservation des sols ou encore à celle de la biodiversité.

___________



Adhésion à l’association le montant est libre !

PAF Prix libre pour rémunérer les artistes

Repas à prix doux proposés sur place de 19h30 à 21h.

(jardin) 603 rue Saint-Pierre, Marseille, 13012

T.1 Descendre à La Boiseraie, puis passer par le skatepark

ou descendre à Saint-Pierre, puis redescendre la rue

Bus 12 & 40 Saint Pierre Jeannette

Ou passe à vélo par le cimetière St Pierre c’est vraiment joli !



Le Talus, créé à partir d’une friche, est un tiers-lieu socio-environnemental et culturel.

L’idée de l’association est de proposer un projet participatif et innovant autour des problématiques de la transition écologique, lieu témoin d’alternatives durables. .

Le Talus 603 Rue Saint Pierre Marseille 12e Arrondissement 13012 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@heko.farm

English :

Screening of the documentary « La Théorie du Boxeur » by Nathanaël Coste at Talus on 09/17 at 8:15pm, followed by a discussion on agriculture, water and food. A film that questions our resilience in the face of climate change. Free admission, dinner on site.

German :

Vorführung der Doku « La Théorie du Boxeur » von Nathanaël Coste im Talus am 17.09. um 20.15 Uhr, gefolgt von einem Austausch über Landwirtschaft, Wasser und Ernährung. Ein Film, der unsere Resilienz gegenüber dem Klima hinterfragt. Freier Preis, Essen vor Ort.

Italiano :

Proiezione del documentario « La Théorie du Boxeur » di Nathanaël Coste presso Talus il 17/09 alle 20.15, seguita da un dibattito su agricoltura, acqua e cibo. Un film che si interroga sulla nostra resilienza di fronte ai cambiamenti climatici. Ingresso libero, pasto in loco.

Espanol :

Proyección del documental « La Théorie du Boxeur » de Nathanaël Coste en Talus el 17/09 a las 20.15 h, seguida de un debate sobre agricultura, agua y alimentación. Una película que cuestiona nuestra capacidad de resistencia frente al cambio climático. Entrada gratuita, comida in situ.

