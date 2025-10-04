Projection du film « La vie dans les quartiers de 1945 à 1990 » Auditorium des Ateliers du Jour Montceau-les-Mines

Projection du film « La vie dans les quartiers de 1945 à 1990 » Samedi 4 octobre, 14h00 Auditorium des Ateliers du Jour Saône-et-Loire

Début : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T16:00:00

Fin : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T16:00:00

Ce film plonge les spectateurs dans la vie quotidienne des habitants des quartiers de Montceau-les-Mines de 1945 à 1990. Il fera la part belle aux Montcelliens qui seront face à la caméra. Ceux-ci évoqueront, avec nostalgie, humour et parfois émotion, leurs souvenirs. Ces interviews feront bientôt partie des dernières traces de vie de notre patrimoine local.

Des balades commentées au coeur des quartiers vous permettront également de mieux saisir et visualiser l’évolution et la transformation de Montceau-les-Mines.

Des images, provenant de riches collections de cartes postales, photos et documents des habitants du secteur et d’archives diverses ponctueront le film afin d’apporter un éclairage supplémentaire sur cette période.

Auditorium des Ateliers du Jour 56 quai jules chagot, Montceau-les-Mines Montceau-les-Mines 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 57 27 92 accès PMR, parking à proximité, arrêt de bus Quai de Gaulle (mon rézo), gare SNCF de Montceau-les-Mines à proximité

