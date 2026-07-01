Projection du film La vie du grand rhinolophe de Tanguy Stoécklé Office de Tourisme Brantôme en Périgord
jeudi 16 juillet 2026 · Office de Tourisme · Brantôme en Périgord
Informations pratiques
Brantôme en Périgord
Projection du film La vie du grand rhinolophe de Tanguy Stoécklé
Office de Tourisme 2 rue Puyjoli de Meyjounissas Brantôme en Périgord Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 14:00:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Les chauve-souris Habitantes discrètes des grottes et carrières de Brantôme .
Le saviez-vous ? Les grottes et anciennes carrières de Brantôme abritent de grands rhinolophes. Ces petits mammifères volants jouent un rôle essentiel dans la nature…
Les chauve-souris Habitantes discrètes des grottes et carrières de Brantôme .
Le saviez-vous ? Les grottes et anciennes carrières de Brantôme abritent de grands rhinolophes. Ces petits mammifères volants jouent un rôle essentiel dans la nature… .
Office de Tourisme 2 rue Puyjoli de Meyjounissas Brantôme en Périgord 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 05 80 63
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English : Projection du film La vie du grand rhinolophe de Tanguy Stoécklé
Bats: %AThe unobtrusive inhabitants of Brantôme’s caves and quarries%BB.
Did you know? The caves and old quarries of Brantôme are home to greater horseshoe bats. These small flying mammals play a vital role in nature…
L’événement Projection du film La vie du grand rhinolophe de Tanguy Stoécklé Brantôme en Périgord a été mis à jour le 2026-07-03 par Val de Dronne
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