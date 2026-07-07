Projection du film La vie du grand rhinolophe de Tanguy Stoécklé Office de Tourisme Brantôme en Périgord

Informations pratiques

Brantôme en Périgord

Projection du film La vie du grand rhinolophe de Tanguy Stoécklé

Office de Tourisme 2 rue Puyjoli de Meyjounissas Brantôme en Périgord Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 14:00:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Les chauve-souris Habitantes discrètes des grottes et carrières de Brantôme .

Le saviez-vous ? Les grottes et anciennes carrières de Brantôme abritent de grands rhinolophes. Ces petits mammifères volants jouent un rôle essentiel dans la nature…

Les chauve-souris Habitantes discrètes des grottes et carrières de Brantôme .

Le saviez-vous ? Les grottes et anciennes carrières de Brantôme abritent de grands rhinolophes. Ces petits mammifères volants jouent un rôle essentiel dans la nature… .

Office de Tourisme 2 rue Puyjoli de Meyjounissas Brantôme en Périgord 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 05 80 63

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English : Projection du film La vie du grand rhinolophe de Tanguy Stoécklé

Bats: %AThe unobtrusive inhabitants of Brantôme’s caves and quarries%BB.

Did you know? The caves and old quarries of Brantôme are home to greater horseshoe bats. These small flying mammals play a vital role in nature…

L’événement Projection du film La vie du grand rhinolophe de Tanguy Stoécklé Brantôme en Périgord a été mis à jour le 2026-07-03 par Val de Dronne