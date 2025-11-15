Projection du film Langue des oiseaux Musée Mathurin Méheut Lamballe-Armor

Projection du film Langue des oiseaux

Musée Mathurin Méheut 15 Place du Champ de Foire Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Début : 2025-11-15 17:00:00

fin : 2025-11-15 18:00:00

2025-11-15

Dans le cadre du mois du film documentaire, le musée va projeter le film Langue des oiseaux réalisé par Érik Bullot. Durée 1h.

Sur réservation. .

