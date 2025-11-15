Projection du film Langue des oiseaux Musée Mathurin Méheut Lamballe-Armor
Musée Mathurin Méheut 15 Place du Champ de Foire Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Début : 2025-11-15 17:00:00
fin : 2025-11-15 18:00:00
2025-11-15
Dans le cadre du mois du film documentaire, le musée va projeter le film Langue des oiseaux réalisé par Érik Bullot. Durée 1h.
Sur réservation. .
Musée Mathurin Méheut 15 Place du Champ de Foire Lamballe-Armor 22400 Côtes-d'Armor Bretagne
L’événement Projection du film Langue des oiseaux Lamballe-Armor a été mis à jour le 2025-11-04 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor