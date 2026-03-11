Projection du film l’Appel des libellules , avec exposition sur les libellules et temps d’échanges L’Archipel Billère

Projection du film l’Appel des libellules , avec exposition sur les libellules et temps d’échanges

Projection du film l’Appel des libellules , avec exposition sur les libellules et temps d’échanges. Tour à tour bêtes des profondeurs, prédatrices farouches et danseuses de haut vol, les libellules sont des êtres multiples aux métamorphoses fascinantes. Bien qu’elles comptent parmi les plus anciens insectes volants, les voilà aujourd’hui menacées. Car elles font face à un nouveau redoutable défi, cohabiter avec l’espèce humaine. Leur déclin témoigne du mauvais état de nos paysages et surtout d’une ressource essentielle l’eau douce. Alors plongeons dans leur monde et écoutons l’avertissement que nous lancent ces créatures colorées. .

L’Archipel 11 Rue de la Pléiade Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 03 98 21 d.bury@cen-na.org

