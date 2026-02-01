Projection du film Le Chant des forêts Théâtre des masques Ferrières-sur-Sichon
Projection du film Le Chant des forêts Théâtre des masques Ferrières-sur-Sichon lundi 23 février 2026.
Projection du film Le Chant des forêts
Théâtre des masques Place de l’église Ferrières-sur-Sichon Allier
Tarif : 3.5 – 3.5 – 3.5 EUR
Tarif réduit
-16 ans, Carte Mobilité Inclusion
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-23 19:30:00
fin : 2026-02-23
Date(s) :
2026-02-23
Film documentaire de Vincent Munier
.
Théâtre des masques Place de l’église Ferrières-sur-Sichon 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 73 01 98 udaar03@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Documentary film by Vincent Munier
L’événement Projection du film Le Chant des forêts Ferrières-sur-Sichon a été mis à jour le 2026-01-29 par Vichy Destinations