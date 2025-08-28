Projection du film « Le Chêne » Parc Chappelle Charbon Paris

Projection du film « Le Chêne » Parc Chappelle Charbon Paris jeudi 28 août 2025.

Au programme

de la soirée

18h – Visite guidée du parc Chapelle-Charbon

19h30 – Buffet participatif (tendance bio végétarien) : Venez avec ce que vous pouvez, mangez ce que vous voulez !

20h30 – Films

. 2 courts-métrages réalisés par les Enfants de la Goutte D’Or

. LE CHÊNE

Laurent Charbonnier et Michel Seydoux / 2022 / 77 min

Il était une fois l’histoire d’un chêne, vieux de 210 ans, devenu un pilier de la forêt. Ce film spectaculaire rassemble un casting hors du commun : écureuils, geais, fourmis, mulots…

Tout ce petit monde scelle sa destinée autour de cet arbre qui les accueille, les nourrit, les protège de ses racines jusqu’à sa cime. Une ode poétique à la vie où la nature est seule à s’exprimer.

Nominé au César 2023 du Meilleur Film Documentaire

Dans le cadre du festival Ciné-Jardins 2025, la fabrique documentaire vous invite à la projection en plein air du film « Le Chêne » de Laurent Charbonnier et Michel Seydoux.

Le jeudi 28 août 2025

de 18h00 à 23h30

gratuit Tout public.

Parc Chappelle Charbon Rue du Pré 75018 M°12 ou T3b : Porte de la ChapelleParis

https://cine-jardins.fr/jeudi-28-08/ contact@lafabriquedocumentaire.fr https://www.facebook.com/cinejardinsparis/ https://www.facebook.com/cinejardinsparis/