Projection du film Le festin de Babette vignes le haut Neuffontaines

Projection du Film Le festin de Babette sortie initiale en 2001 durée 1h 42min

Date de reprise 19 décembre 2012

De Gabriel Axel Avec Stéphane Audran,

La projection aura lieu le samedi 17 janvier à 19h30 dans la salle des fêtes de Neuffontaines qui se situe dans la mairie à Vignes le Bas.

Organisateur IMAGES VILLAGES en collaboration avec Novem fontes.

Note du film sur Allociné 4 sur 5!

Synopsis

Pour échapper à la sordide répression de la Commune en 1871, Babette débarque un soir d’orage sur la côte sauvage du Jutland au Danemark. Elle devient la domestique des deux très puritaines filles du pasteur et s’intègre facilement dans l’austère petite communauté. Mais après quatorze années d’exil, elle reçoit des fonds inespérés qui vont lui permettre de rentrer dans sa patrie. Elle propose avant son départ de préparer avec cet argent un diner français pour fêter dignement le centième anniversaire de la naissance du défunt pasteur…

Un pot de l’amitié sera servi après la projection.

Nous vous attendons nombreux.

Association IMAGES VILLAGES

14 rue du lavoir à Vignes le bas

58190 Neuffontaines

imagesvillages58@gmail.com

06 59 90 42 62 .

vignes le haut Salle des fêtes de Neuffontaines, Neuffontaines 58190 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

