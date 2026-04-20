Reutenbourg

Projection du film Le Feu Sacré, en présence des réalisateurs

21 rue du Couvent Reutenbourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-03 15:00:00

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

Dans un petit village de l’Est de la France, un chrétien prie dans une chapelle devant le St-Sacrement. Méditant sur la présence réelle du Christ, il se souvient qu’à Jérusalem depuis des siècles, une flamme mystérieuse apparaît chaque année dans le tombeau vide de Jésus, le Samedi saint de la Pâques orthodoxe. Considérée comme un signe manifeste de la résurrection, cette lumière qui se matérialise mystérieusement dans la sainte tombe, semble être un cadeau du Christ, signe pour le monde qu’il est vraiment ressuscité et qu’il est resté présent parmi nous.

Ce documentaire nous offre, à tous, orthodoxes et catholiques, une réflexion spirituelle profonde.

Une coproduction Visundi &Tesores 2024 Diffusé à plusieurs reprises sur KTOTV. .

21 rue du Couvent Reutenbourg 67440 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 03 23 26 soeurs.reinacker@gmail.com

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English :

L’événement Projection du film Le Feu Sacré, en présence des réalisateurs Reutenbourg a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de tourisme de Saverne et sa région