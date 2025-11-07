Projection du film Le fils dans le cadre du mois du doc Salle culturelle Jean Senamaud Châteauponsac

Projection du film Le fils dans le cadre du mois du doc

Salle culturelle Jean Senamaud Rue Henri Autef Châteauponsac Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07

fin : 2025-11-07

Date(s) :

2025-11-07

Projection débat en présence du réalisateur Jérôme Clément-Wilz. Sur une plage du sud de l’île, Raphaël, un enfant haïtien abandonné à la naissance, est élevé dans le plus grand dénuement par une sexagénaire blanche. Elle a tout quitté quand on le lui a confié et lutte depuis dix ans pour devenir sa mère légale. Dans un Haïti tourmenté, entre amour et orages, Diane perd pied, et Raphaël construit sa vie. Un documentaire touchant qui interroge sur ce qui fait famille. Séance organisée par la bibliothèque départementale de la Haute-Vienne en partenariat avec l’AlCA et les yeux verts . .

Salle culturelle Jean Senamaud Rue Henri Autef Châteauponsac 87290 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 76 58 73 bibliotheque@gartempe-saint-pardoux.fr

