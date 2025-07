Projection du film « Le gars de Callouins » Saint-Martin-de-Varreville

Projection du film « Le gars de Callouins » Saint-Martin-de-Varreville samedi 2 août 2025.

Monument de la 2ème DB Saint-Martin-de-Varreville Manche

Début : 2025-08-02 21:00:00

Mise en lumière du Monument Leclerc et portraits d’anciens de la 2ème DB. Envol de lanternes éphémères.

Monument de la 2ème DB Saint-Martin-de-Varreville 50480 Manche Normandie +33 6 26 82 13 88

English : Projection du film « Le gars de Callouins »

Illumination of the Monument Leclerc and portraits of former members of the 2nd DB. Flight of ephemeral lanterns.

German :

Beleuchtung des Leclerc-Denkmals und Porträts von ehemaligen Mitgliedern der 2. Flug von ephemeren Laternen.

Italiano :

Illuminazione del Monumento Leclerc e ritratti di ex membri della 2ª Divisione corazzata. Volo di lanterne effimere.

Espanol :

Iluminación del monumento a Leclerc y retratos de antiguos miembros de la 2ª División Blindada. Vuelo de linternas efímeras.

