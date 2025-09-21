Projection du film le limier de Joseph L Mankieswicz Espace François Simon Carolles

Projection du film le limier de Joseph L Mankieswicz

Espace François Simon 45 Rue Division Leclerc Carolles Manche

Tarif :

Début : 2025-09-21 16:00:00

fin : 2025-09-21 19:30:00

2025-09-21

Cineclub en baie diffuse « le limier » film de Joseph L Mankieswicz adapté de la pièce Sleuth d’Anthony Shaffer (aussi scénariste du film), sorti en 1972. Avec Laurence Olivier, Michael Caine, Alec Cawthorne

Synopsis:Sir Andrew Wyke, un riche auteur de romans policiers anglais, a invité Milo Tindle, un coiffeur londonien d’origine plus modeste, à lui rendre visite dans sa somptueuse résidence, aménagée et décorée avec un art consommé du trompe-l’oeil. Maniaque de l’énigme et de la mystification, cachant mal son mépris pour ce parvenu dont il connaît la liaison avec son épouse Marguerite, Andrew lui propose de simuler un cambriolage pour toucher l’argent de l’assurance. Milo, impressionné par Wyke, accepte… .

Espace François Simon 45 Rue Division Leclerc Carolles 50740 Manche Normandie +33 2 33 60 57 94 enbaiecineclub@gmail.com

