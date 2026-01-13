Projection du film Le monde de Ralph Place des hêtres Aurec-sur-Loire

Projection du film Le monde de Ralph

Place des hêtres Aurecinéma Aurec-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 16:30:00

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2026-02-18

Film d’animation réalisé par Rich Moore en 2012, produit par les Studios Disney.

Quand le méchant décide de devenir le héros…

.

Place des hêtres Aurecinéma Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 35 29 41 mediathequeaurec@loire-semene.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

2012 animated film directed by Rich Moore, produced by Disney Studios.

When the villain decides to become the hero…

L’événement Projection du film Le monde de Ralph Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de Tourisme Loire Semène