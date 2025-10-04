Projection du film « Le Peuple Migrateur » au Cinéma Eden de Fontvieille Eden Cinéma Fontvieille
Projection du film « Le Peuple Migrateur » au Cinéma Eden de Fontvieille Eden Cinéma Fontvieille samedi 4 octobre 2025.
Projection du film « Le Peuple Migrateur » au Cinéma Eden de Fontvieille
Samedi 4 octobre 2025 à partir de 18h30. Eden Cinéma 19, Grand Rue Fontvieille Bouches-du-Rhône
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04 18:30:00
fin : 2025-10-04
Date(s) :
2025-10-04
l’Association Fontvieille Avenir Culture vous invite au cinéma l’Eden à une projection du film « Le Peuple Migrateur » de Jacques Perrin
En présence du réalisateur Jacques CLUZAUD et du conseiller scientifique Stéphane DURAND qui donneront une courte conférence. .
Eden Cinéma 19, Grand Rue Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 62 32
English :
The Fontvieille Avenir Culture Association invites you to the Eden cinema for a screening of Jacques Perrin’s film ‘Le Peuple Migrateur’ (The Travelling Birds).
German :
Der Verein Fontvieille Avenir Culture lädt Sie ins Kino Eden zu einer Vorführung des Films „Le Peuple Migrateur“ (Das wandernde Volk) von Jacques Perrin ein.
Italiano :
l’Associazione culturale Fontvieille Avenir vi invita alla proiezione del film « Le Peuple Migrateur » di Jacques Perrin al cinema Eden
Espanol :
la asociación cultural Fontvieille Avenir le invita a la proyección de la película de Jacques Perrin « Le Peuple Migrateur » en el cine Edén
L’événement Projection du film « Le Peuple Migrateur » au Cinéma Eden de Fontvieille Fontvieille a été mis à jour le 2025-09-06 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles