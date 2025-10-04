Projection du film « Le Peuple Migrateur » au Cinéma Eden de Fontvieille Eden Cinéma Fontvieille

Projection du film « Le Peuple Migrateur » au Cinéma Eden de Fontvieille Eden Cinéma Fontvieille samedi 4 octobre 2025.

Projection du film « Le Peuple Migrateur » au Cinéma Eden de Fontvieille

Samedi 4 octobre 2025 à partir de 18h30. Eden Cinéma 19, Grand Rue Fontvieille Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 18:30:00

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

l’Association Fontvieille Avenir Culture vous invite au cinéma l’Eden à une projection du film « Le Peuple Migrateur » de Jacques Perrin

En présence du réalisateur Jacques CLUZAUD et du conseiller scientifique Stéphane DURAND qui donneront une courte conférence. .

Eden Cinéma 19, Grand Rue Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 62 32

English :

The Fontvieille Avenir Culture Association invites you to the Eden cinema for a screening of Jacques Perrin’s film ‘Le Peuple Migrateur’ (The Travelling Birds).

German :

Der Verein Fontvieille Avenir Culture lädt Sie ins Kino Eden zu einer Vorführung des Films „Le Peuple Migrateur“ (Das wandernde Volk) von Jacques Perrin ein.

Italiano :

l’Associazione culturale Fontvieille Avenir vi invita alla proiezione del film « Le Peuple Migrateur » di Jacques Perrin al cinema Eden

Espanol :

la asociación cultural Fontvieille Avenir le invita a la proyección de la película de Jacques Perrin « Le Peuple Migrateur » en el cine Edén

L’événement Projection du film « Le Peuple Migrateur » au Cinéma Eden de Fontvieille Fontvieille a été mis à jour le 2025-09-06 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles