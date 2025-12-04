Projection du film le peuple migrateur Apollo 8 Rochefort

Projection du film le peuple migrateur

Apollo 8 1 cours Roy Bry Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-04 18:30:00

fin : 2025-12-04 20:30:00

Date(s) :

2025-12-04

Projection du film le peuple migrateur de Jacques Perrin de retour au cinéma en 2025 en version restaurée 4K (durée 1h38)

.

Apollo 8 1 cours Roy Bry Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 12 44

English :

Screening of Jacques Perrin’s film Le peuple migrateur , back in theaters in 2025 in a restored 4K version (running time: 1h38)

German :

Vorführung des Films Le peuple migrateur von Jacques Perrin, der 2025 in einer restaurierten 4K-Version wieder im Kino zu sehen sein wird (Dauer: 1h38)

Italiano :

Proiezione del film Le peuple migrateur di Jacques Perrin, che tornerà nelle sale nel 2025 in una versione restaurata in 4K (durata: 1 ora e 38 minuti)

Espanol :

Proyección de la película de Jacques Perrin Le peuple migrateur , que vuelve a los cines en 2025 en una versión restaurada en 4K (duración: 1 hora y 38 minutos)

L’événement Projection du film le peuple migrateur Rochefort a été mis à jour le 2025-11-14 par Echappées Nature Département de la Charente-Maritime