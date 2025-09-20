Projection du film « Le port de Croix de Vie au XVIe siècle » Salle Marie de Beaucaire Saint-Gilles-Croix-de-Vie

Projection du film « Le port de Croix de Vie au XVIe siècle » Salle Marie de Beaucaire Saint-Gilles-Croix-de-Vie samedi 20 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Bernard de Maisonneuve commentera le film qu’il a réalisé à partir de documents d’archives permettant de suivre l’évolution du port de Croix- de- Vie au cours du XVIe siècle dans le contexte mouvementé des guerres de religion.

Salle Marie de Beaucaire Promenade de la Vie – 85800 Saint-Gilles-Croix-de-Vie Saint-Gilles-Croix-de-Vie 85800 Vendée Pays de la Loire

©AssociationVIE