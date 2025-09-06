Projection du film « Le Règne Animal » Théâtre de verdure du Square Toussaint Louverture Paris

Projection du film « Le Règne Animal » Théâtre de verdure du Square Toussaint Louverture Paris samedi 6 septembre 2025.

Au programme

de la soirée

17h – Atelier compost avec Mouloud Messaoudi (Centre social La 20e Chaise)

18h – Visite guidée des initiatives végétalisées du quartier Amandiers : jardin partagé et composteur collectif du centre social La 20e Chaise, serres du Paysan urbain au 20 rue Sorbier.

19h30 – Buffet participatif au Square Toussaint Louverture (tendance bio végétarien) : Venez avec ce que vous pouvez, mangez ce que vous voulez !

20h30 – Film

LE RÈGNE ANIMAL

Thomas Cailley / 2023 / 127 min

Dans un monde en proie à une vague de mutations qui transforment peu à peu certains humains en animaux, François fait tout pour sauver sa femme, touchée par ce phénomène mystérieux.

Alors que la région se peuple de créatures d’un nouveau genre, il embarque Emile, leur fils de 16 ans, dans une quête qui bouleversera à jamais leur existence.

Cinq Césars pour la photographie, les costumes, la musique originale, les effets visuels et le son

Avertissement : L’étrangeté et les transformations physiques montrées dans le film sont susceptibles de heurter un public sensible.

Dans le cadre du festival Ciné-Jardins 2025, la fabrique documentaire vous invite à la projection en plein air du film « Le Règne Animal » de Thomas Cailley.

Le samedi 06 septembre 2025

de 18h00 à 23h30

gratuit Tout public.

Théâtre de verdure du Square Toussaint Louverture 47, rue des Cendriers 75020 M°2 ou M°3 : Ménilmontant ou Père LachaiseParis

https://cine-jardins.fr/samedi-06-09/ contact@lafabriquedocumentaire.fr https://www.facebook.com/cinejardinsparis/ https://www.facebook.com/cinejardinsparis/