Projection du film « Le Royaume de Kensuké » Parc Jean-Moulin-les-Guilands Bagnolet samedi 23 août 2025.
Au programme
de la soirée
16:30 – Ateliers Cuisine végétale (association Au milieu) et Bombes de graines (association On sème tous)
18:00 – Visite guidée du parc départemental Jean Moulin-les-Guilands
19:30 – Buffet participatif
(apportez quelque chose à partager)
20:30 – Projection, en partenariat avec Planète Urgence
Neil Boyle et Kirk Hendry
2023 / 84 min
L’incroyable histoire de Michael, 11 ans, parti faire un tour du monde à la voile avec ses parents, avant qu’une terrible tempête ne le propulse par-dessus bord avec sa chienne Stella.
Échoués sur une île déserte, comment survivre ? Un mystérieux inconnu vient à leur secours en leur offrant à boire et à manger : Kensuké, ancien soldat japonais de la Seconde guerre mondiale qui vit désormais seul sur l’île avec ses amis orangs-outans. Il ouvre à Michael les portes de son royaume…
Dans le cadre du festival Ciné-Jardins 2025, la fabrique documentaire et Planète Urgence vous invitent à la projection en plein air du film « Le Royaume de Kensuké » de Neil Boyle et Kirk Hendry.
Le samedi 23 août 2025
de 16h30 à 23h30
gratuit Tout public.
Parc Jean-Moulin-les-Guilands 49 rue Charles Delescluze 93170 M°9 : Robespierre – M°3 : GallieniBagnolet
https://cine-jardins.fr/samedi-23-08/ contact@lafabriquedocumentaire.fr https://www.facebook.com/cinejardinsparis/ https://www.facebook.com/cinejardinsparis/