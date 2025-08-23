Projection du film « Le Royaume de Kensuké » Parc Jean-Moulin-les-Guilands Bagnolet

Projection du film « Le Royaume de Kensuké » Parc Jean-Moulin-les-Guilands Bagnolet samedi 23 août 2025.

Au programme

de la soirée

16:30 – Ateliers Cuisine végétale (association Au milieu) et Bombes de graines (association On sème tous)

18:00 – Visite guidée du parc départemental Jean Moulin-les-Guilands

19:30 – Buffet participatif

(apportez quelque chose à partager)

20:30 – Projection, en partenariat avec Planète Urgence

LE ROYAUME DE KENSUKÉ

Neil Boyle et Kirk Hendry

2023 / 84 min

L’incroyable histoire de Michael, 11 ans, parti faire un tour du monde à la voile avec ses parents, avant qu’une terrible tempête ne le propulse par-dessus bord avec sa chienne Stella.

Échoués sur une île déserte, comment survivre ? Un mystérieux inconnu vient à leur secours en leur offrant à boire et à manger : Kensuké, ancien soldat japonais de la Seconde guerre mondiale qui vit désormais seul sur l’île avec ses amis orangs-outans. Il ouvre à Michael les portes de son royaume…

Dans le cadre du festival Ciné-Jardins 2025, la fabrique documentaire et Planète Urgence vous invitent à la projection en plein air du film « Le Royaume de Kensuké » de Neil Boyle et Kirk Hendry.

Le samedi 23 août 2025

de 16h30 à 23h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-08-23T19:30:00+02:00

fin : 2025-08-24T02:30:00+02:00

Date(s) : 2025-08-23T16:30:00+02:00_2025-08-23T23:30:00+02:00

Parc Jean-Moulin-les-Guilands 49 rue Charles Delescluze 93170 M°9 : Robespierre – M°3 : GallieniBagnolet

https://cine-jardins.fr/samedi-23-08/ contact@lafabriquedocumentaire.fr https://www.facebook.com/cinejardinsparis/ https://www.facebook.com/cinejardinsparis/