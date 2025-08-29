Projection du film « Le Sel de la Terre » Jardin des Traverses Paris

Projection du film « Le Sel de la Terre » Jardin des Traverses Paris vendredi 29 août 2025.

Au programme

de la soirée

18h – Visite guidée du Jardin des Traverses (petite ceinture)

19h30 – Buffet participatif (tendance bio végétarien) : Venez avec ce que vous pouvez, mangez ce que vous voulez ! Restauration et buvette payantes également disponibles sur place.

20h30 – Films

. 2 courts-métrages réalisés par les Enfants de la Goutte D’Or

. LE SEL DE LA TERRE

Wim Wenders & Juliano Ribeiro Salgado / 2014 / 110 min

Pendant cinquante ans, le photographe brésilien Sebastião Salgado (1944-2025) a parcouru les continents sur les traces d’une humanité en proie à la souffrance : mines, famines, conflits, exodes… Ces dernières années, il s’était lancé à la découverte de vastes territoires isolés, à la rencontre d’une faune et d’une flore encore sauvages, cependant qu’il reboisait la propriété que lui avait léguée son grand-père dans le Minas Gerais.

Le documentaire de Wim Wenders est un portrait en forme d’hommage à ce grand artiste, doté d’une empathie hors du commun qui lui avait fait comprendre que l’humain et la nature ont partie liée.

César 2015 du Meilleur Film Documentaire

Dans le cadre du festival Ciné-Jardins 2025, la fabrique documentaire vous invite à la projection en plein air du film « Le Sel de la Terre » de Juliano Ribeiro Salgado & Wim Wenders.

Le vendredi 29 août 2025

de 18h00 à 23h30

gratuit Tout public.

Jardin des Traverses Boulevard Ney 75018 Proche rue des Poissonniers – M°4 : Porte de Clignancourt – T3b : Diane ArbusParis

https://cine-jardins.fr/vendredi-29-08/ contact@lafabriquedocumentaire.fr https://www.facebook.com/cinejardinsparis/ https://www.facebook.com/cinejardinsparis/